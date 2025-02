Großhändler von Strumpfhosen ist jetzt insolvent

Während die Investorensuche bei der in die Insolvenz geschlitterten Textilkette Palmers läuft, schlitterte am Freitag der nächste Unterwäschespezialist in die Pleite. Über die Oberndorfer Beinmoden-Vertriebs-GmbH in Wels wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet.