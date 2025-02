Vater der alpinen Skigeschichte

Zur Einordnung dieses historischen Ereignisses möge der Engländer und Begründer des Kandahar-Rennens in St. Anton am Arlberg Sir Arnold Lunn ins Gedächtnis des ewigen Weiß’ gerufen werden. Denn der Bewunderer von Skipionier Mathias Zdarsky – geboren 1856 in Kožichovice und 1940 in St. Pölten verstorben) – sowie dessen Einstock-Technik adelte den Lilienfelder als „Vater der alpinen Skigeschichte, der niemals als solcher entthront werden wird können“.