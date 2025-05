WSG Tirol gegen den GAK ab 19.30 Uhr LIVE

Die drittplatzierten Tiroler sind schon abgesichert, obwohl sie auch nur drei Punkte vom Tabellenende entfernt sind. „Ich erwarte einen spielstarken Gegner, ob sie befreit aufspielen oder nicht, ist schwer vorauszusagen“, sagte Feldhofer, der mit Tirol aus seiner Spielerzeit „schöne und nicht so schöne Momente“ verbindet. WSG-Trainer Philipp Semlic kündigte „keine Rotation“ und eine „bestmögliche Aufstellung“ an. „Wir sind es uns selbst und allen anderen schuldig, dass wir wie in allen Spielen versuchen, an unser Leistungsmaximum zu gehen. Wir wollen die erfolgreiche Saison schön und sauber abschließen“, erläuterte der Steirer.