„Wer nicht mittrinkt, wird gleich rausgeschmissen“

Die Grazer hatten in der letzten Runde am Freitagabend ein 1:1 (1:1) bei der WSG Tirol, dem Tabellennachbarn in der Qualifikationsgruppe, den Klassenerhalt. Frieser (25.) und Stefan Skrbo (29.) erzielten in Innsbruck die Tore. Für die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer war es das fünfte Spiel mit Punktgewinn in Folge.