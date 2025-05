Vierfacher Olympiasieger beendet seine Karriere

Nach Skisprung-Olympiasieger Robert Johansson verlässt nun ein weiterer hoch dekorierter Norweger die Bühne des Sports: Der vierfache Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Jörgen Graabak, hat am Freitag, neun Monate vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo, seinen Rücktritt erklärt.