8 Millionen: Wie Benko die Villa eingerichtet hat

Auch ein Billardtisch, ein Barbereich, ein Fitnessraum oder ein Tresorraum für Schmuckstücke wurden eng mit dem Ehepaar Benko abgestimmt, wie sich aus einem Schriftverkehr ergibt. Und das, obwohl das gesamte Luxusanwesen, das die Benkos einrichteten, offiziell einer Tochterfirma der Laura Privatstiftung gehört, mit der René Benko bekanntlich nichts mehr am Hut haben möchte. In einem Schreiben an einen italienischen Lieferanten gab sich Benko, der als Bauherr aufgetreten sein soll, sogar als „Eigentümer“ aus. Wasser auf die Mühlen der Ermittler, die Benkos Mutter als Stifterin ohnehin als Stroh-Mama im Schattenreich der Benko-Stiftungen vermuten.