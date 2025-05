Vulkan in Japan heuer schon 128-mal ausgebrochen

Beim Ausbruch am Donnerstag, um 8.45 Uhr Ortszeit, spuckte der Feuerberg eine rund zwei Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel. Der 1117 Meter hohe Sakurajima liegt auf der Insel Kyushu, ganz im Süden des japanischen Inselarchipels, und bildet eine Halbinsel in der Bucht von Kagoshima.