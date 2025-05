Meister Oberwart stellt in Finalserie auf 2:0

Die Oberwart Gunners steuern weiter auf ihre erfolgreiche Titelverteidigung in der Basketball-Superliga der Männer zu. Nach dem 81:63 zum Auftakt gewannen die Gunners am Freitagabend auch Spiel zwei der „best of five“-Finalserie bei den Nord Dragonz aus Eisenstadt 79:66 (46:29). Das dritte, vielleicht schon entscheidende, Match findet am Montag (19.20 Uhr) wieder in der Halle der Gunners statt.