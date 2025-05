Ab 20.45 Uhr LIVE: Wer wird italienischer Meister?

Inter führt indes die Liste der erzielten Tore mit 77 Treffern an. Marko Arnautovic hätte beim 2:2 gegen Lazio Nummer 78 erzielen können. Der eingewechselte Wiener ließ in der Nachspielzeit die große Möglichkeit auf den Siegestreffer aus, was ihm herbe Kritik in Italiens Gazetten einbrachte. Wie es mit Arnautovic in Mailand weitergeht, ist offen. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.