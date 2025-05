Papst Leo XIV. verteilt Sonderprämien

Croissant-Spende an Obdachlose

Als Zeichen der Zuwendung und Freundschaft spendete der Pontifex am Freitag Obdachlosen in Rom 5000 Croissants. Diese Geste wurde durch die Vereinigung „Amitié France Italie“ ermöglicht, die die Italiener in Frankreich vertritt. Ihr Präsident, Paolo Celi, ein Bauunternehmer und Immobilienentwickler mit Sitz in Nizza, arbeitet seit vielen Jahren mit dem vatikanischen Dikasterium für die Nächstenliebe zusammen.