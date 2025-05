Statt im Häfen bald mit Fußfessel am Sportplatz?

Diesen Empfehlungen folgend, sollen Fußfessel-Trägern ab September tägliche Außenaufenthalte zu sozialen und sportlichen Zwecken ermöglicht werden. Laut Budgetbegleitgesetz wird diesen dann Montag bis Freitag jeweils eine Stunde „freier“ Außenaufenthalt gewährt, am Wochenende gar drei Stunden am Tag. Für die Arbeitsgruppe gilt es, Hindernisse auszuschalten, welche zu Benachteiligungen von Verurteilten in der elektronischen Überwachung gegenüber Verurteilten im Freigang führen.