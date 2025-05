„Türen wurden aufgebrochen, alles war verwüstet“

Laptops, Handys, Bargeld, Kopfhörer, Radcomputer – alles, was wertvoll war, wurde gestohlen! „Wie auch mein Notizbuch, in dem Aufzeichnungen über einen Zeitraum von vier Jahren waren“, klagt Flunger. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei wurde verständigt, von den Tätern fehlt aber jede Spur. „Da wird dir ganz anders“, sagt die Saalfeldnerin, die am am Freitag nach Salzburg fuhr, um sich neu auszustatten.