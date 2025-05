Trumps Regierung sät Zweifel an Impfstoffen

Die US-Regierung hat am Donnerstag den mit Spannung erwarteten Bericht zu chronischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Dies sei „ein historischer Schritt in unserer Mission, Amerika seine Gesundheit zurückzugeben“, lobte Präsident Donald Trump den Bericht, der wissenschaftlich zuvor bereits widerlegte Zweifel an Impfstoffen sät.