ÖFB-Legionärin Zadrazil schießt FC Bayern zu Titel

Sarah Zadrazil hat Bayern München am Freitag den Titel beim hoch dotierten Einladungsturnier „World Sevens Football“ beschert. Die 32-jährige ÖFB-Teamspielerin traf im Finale in Estoril gegen Manchester United in der 25. Minute zum 2:1 entscheidend. Ihr Team sicherte sich dadurch den Siegerscheck in der Höhe von 2,5 Millionen Dollar (2,21 Mio. Euro). Im Einsatz war auch Maria Plattner, Katharina Naschenweng war nur als Daumendrückerin vor Ort.