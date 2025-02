Ordensschwester rettete Organist in Kirche Leben

„Es hat einen furchtbaren Knall gemacht, ich bin sofort auf und hingelaufen“, schildert Ordensschwester und Diplomkrankenpflegerin Christine Huber, was am 5. Jänner passiert ist. Kurz vor Beginn der Sonntagsmesse brach an diesem Tag in der Stadtpfarrkirche Grieskirchen der langjährige Organist Josef S. (85) zusammen – ausgerechnet auf dem Weg zu seinem Instrument.