Letzte Wahl: Bürgermeister will‘s nochmals wissen

Die ÖVP hält in der Bezirkshauptstadt Feldbach die Zügel fest in der Hand. Bürgermeister Josef Ober möchte noch eine letzte Periode drauflegen. Doch kommt die blaue Welle nun auch im Rathaus an? Im benachbarten Bad Gleichenberg stellen die Freiheitlichen sogar den Bürgermeisteranspruch!