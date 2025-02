Wörthersee ist nicht bloß für Touristen Hotspot

Zwischen 21 und 24 Uhr ist es am gefährlichsten

Bei vielen Geisterfahrten konnte bei dem schuldigen Lenker dann eine Beeinträchtigung durch Drogen oder Alkohol festgestellt werden, auch Überforderung oder Ablenkung haben im Vorjahr zu solchen Vorfällen geführt. Gerade die Hauptgründe spiegeln sich auch in den gefährlichsten Zeiten wider: Meistens waren Geisterfahrer zwischen 21 und 24 Uhr unterwegs, am häufigsten im August – und gerade die Gegend um den Wörthersee besticht im Sommer mit einem großen Angebot an Restaurants und Bars.