„US-Regierung geht mit der Abrissbirne vor“

Politik mit der Abrissbirne

Trump und Vance sei es im Grunde völlig egal, was Europa tue, sagte Smith. „Sie haben einfach nur zur Abrissbirne gegen alles gegriffen, was ihnen am internationalen System nicht gefällt. Sie reißen es einfach nieder.“ Die Frage sei, wie Europa darauf reagiere. Dies sei die große Herausforderung, und der Ukraine-Krisengipfel in Paris in dieser Woche sei vielleicht das erste Zeichen einer solchen Reaktion gewesen.