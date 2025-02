Villach – die Erste

Das Grauen rückt näher: Im fränkischen Aschaffenburg war es ein Zweijähriger – gleich alt wie ein Enkel des Kolumnisten – der erstochen wurde. In München dieser Tage Dutzende Schwerverletzte, verstarben indessen eine Mutter mit ihrem zweijährigen Kleinkind, gerammt vom Auto eines Islamisten. Und nun wird im heimatlichen Villach der vierzehnjährige Christoph (Name v. d. Red. geändert) erstochen, vormals Schüler des Gymnasiums, in dem der jüngste Sohn des Kolumnisten gerade in der Maturaklasse ist, sein ältester Enkel in der ersten Klasse. Täter wiederum ein Islamist. Und das am helllichten Tag vor jenem Würstelstand am Villacher Hauptplatz, den die Kinder täglich passieren.