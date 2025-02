Landesregierung bleibt beim Fernpass-Paket stur

„Schwarz-Rot will die Meinung des Volkes nicht hören“: So interpretiert Grünen-Chef Gebi Mair die Ablehnung seines Antrags im Landtag auf eine Volksbefragung zum Scheiteltunnel am Fernpass – „obwohl dieser ganz neutral formuliert gewesen ist, ohne jegliche Agitation“, wie Mair betont.