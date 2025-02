„Es sind nie die Kinder“: Was Lehrer im Job stört

In der Vergangenheit etwa waren Gangaufsichten ein großes Thema: Immer dieselben Schüler hätten mit ihrem Bewegungsdrang Unruhe in die Pausen gebracht. Die Lösung war in dem Fall ganz einfach: Auch der Turnsaal ist nun in den Pausen geöffnet – und die, die sich austoben wollen, können das nun, und die anderen haben ihre Ruhe. Nach dieser Gesprächsrunde will Tiefenbacher ausprobieren, ob eine „Positivrunde“ zum Beginn von Konferenzen die Stimmung verbessert, und sie sucht einen Raum in der Schule, wo Lehrkräfte abseits des Lehrerzimmers still arbeiten können – in der Hoffnung, dass so wieder mehr Energie für die Kinder bleibt.