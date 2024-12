Wiener „Mutmillion“ fließt in Sprachförderung

Geld für Einzelprojekte als Not und Tugend zugleich

Die Förderung von einzelnen Projekten abseits der Schule ist für Wiederkehr halb Tugend und halb Not: Tugend deshalb, weil er findet, dass die inzwischen oft krisenbehaftete Stimmung in Schulen durch Besuche von außen ein wenig durchbrochen wird und „von außerschulischen Angeboten auch die Schule lernen kann“. Eine Not ist die Beschränkung auf einzelne Projekte vor allem dadurch, dass für Schule der Bund verantwortlich ist und Wien somit am Unterricht selbst nichts ändern kann. Noch.