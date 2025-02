Parteien finalisieren kommende Woche ihre Listen

Am Freitag (21. Februar) wird bei der ÖVP die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten geschmiedet, und zwar im Rahmen einer Sitzung des Parteipräsidiums bzw. des Vorstands. Die Präsentation der türkisen Riege ist laut Wiener ÖVP am Montag darauf, also am 24. Februar, geplant. Am Samstag (22. Februar) finden dann gleich zwei maßgebliche Events statt: Sowohl Grüne als auch NEOS werden in einer Landes- bzw. Mitgliederversammlung ihre Kandidatinnen und Kandidaten küren.