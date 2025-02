So ziehen die 99ers am Sonntag ins Play-off ein

Zwei Wochen Pause möglich

Ein Sieg nach 60 Minuten und man sieht Haudum, Gooch und Co. erst wieder am 2. März zum Start der Viertelfinal-Serien am Eis. Außer es geht noch mit dem Teufel zu: „Wenn wir am Ende punktgleich mit VSV und Fehervar sind, wären wir nur Siebenter“, weiß Sportdirektor Philipp Pinter. Dazu müssten drei Ergebnisse am Sonntag und zwei am nächsten Freitag – wenn die 99ers in der letzten Runde des Grunddurchgangs spielfrei sind – millimetergenau passen.