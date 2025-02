Die 99ers brachen endlich ihren „Bullen-Fluch“

Zwei Gegentore in 50 Sekunden

Die ideenlosen Salzburger zündeten erst in den letzten zwei Minuten den Turbo, sorgten mit Toren von Ryan Murphy und Thomas Raffl binnen 50 Sekunden für geschockte Gesichter auf der Grazer Bank. Die Frank Hora schon in der ersten Minute der Verlängerung wieder zum Strahlen brachte – mit dem Tor zum 3:2-Sieg.