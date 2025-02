„Glaub mir, keiner spielt gerne gegen die 99ers!“

Aufgepasst, in Graz rührt sich wieder was! Ich habe die Spiele der 99ers heuer teilweise selbst live und im Fernsehen verfolgt – und ich muss sagen: Das gefällt mir! Die Leute reden wieder über Eishockey in Graz, mich rufen Freunde aus der Zeit an, als ich selber noch gespielt habe und sagen mir, was das für eine tolle Partie war! Vorweg: Das ist das Allerwichtigste, der ganze Sport bekommt durch die Rolle der 99ers in einer Landeshauptstadt wie Graz einen ganz anderen Stellenwert.