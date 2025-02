Geht der Datenschutz zulasten von Volksschülern?

„Es gibt eine große Unsicherheit, was man weitergeben kann“

Was der Direktor bemängelt: An der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Volksschule gebe es ein Informationsproblem. Spezielle Bedürfnisse der Kinder werden von den Kindergärten aus Datenschutzgründen oft nicht an die neue Schule weitergereicht. „Es gibt eine große Unsicherheit, was man an Informationen weitergeben kann, deshalb gibt es gleich gar keine“, sagt Bicek.