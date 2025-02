Gewaltige Niederschläge: Land unter in der Toskana

Gemeinde Portoferraio warnt vor „äußerst kritischer Situation“

In den sozialen Medien sprach die Gemeinde Portoferraio von „einer äußerst kritischen Situation“. Sie forderte die Bürger auf, „nicht auf die Straße zu gehen und in sicheren Gebieten Schutz zu suchen“. Der Zivilschutz, die Feuerwehr und die Carabinieri waren auf den blockierten Straßen im Einsatz. Am Freitag werden in Portoferraio alle Schulen geschlossen bleiben. Elba ist die drittgrößte Insel Italiens nach Sizilien und Sardinien.