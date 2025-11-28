Heer „befiehlt“ verborgene Leiden zum Rapport

Frauen nutzen Angebot selten

Freilich, so richtig freiwillig zu nutzen, ist dieses Angebot derzeit nur für Frauen. Denn Burschen werden ab dem 17. Geburtstag zur Stellung einberufen. Frauen hingegen haben seit zwei Jahren die Möglichkeit, ebenfalls einen Grundwehrdienst abzuleisten – und kommen so auch in den Genuss der Gratis-Durchuntersuchung. Was aber bisher nur wenig genutzt wird, wie Militärkommandant Georg Härtinger beim Besuch von Gesundheitslandesrätin Eva Prischl in der St. Pöltner Stellungsstraße erläuterte.