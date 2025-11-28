Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheits-Check

Heer „befiehlt“ verborgene Leiden zum Rapport

Niederösterreich
28.11.2025 09:15
Die Burschen – aber auch Frauen – werden gründlich durchgecheckt.
Die Burschen – aber auch Frauen – werden gründlich durchgecheckt.(Bild: Zwefo)

8000 junge Menschen durchlaufen jedes Jahr die niederösterreichische Stellungsstraße in St. Pölten. Danach ist klar, ob man wirklich „pumperlgsund“ ist. 

0 Kommentare

Bei so manchem Wahlarzt zahlt man dafür in barer Münze. Und wird dennoch kaum wo eineinhalb Tage lang im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren geprüft. Beim Bundesheer gibt es diesen umfassenden Gesundheitscheck kostenlos.

Frauen nutzen Angebot selten
Freilich, so richtig freiwillig zu nutzen, ist dieses Angebot derzeit nur für Frauen. Denn Burschen werden ab dem 17. Geburtstag zur Stellung einberufen. Frauen hingegen haben seit zwei Jahren die Möglichkeit, ebenfalls einen Grundwehrdienst abzuleisten – und kommen so auch in den Genuss der Gratis-Durchuntersuchung. Was aber bisher nur wenig genutzt wird, wie Militärkommandant Georg Härtinger beim Besuch von Gesundheitslandesrätin Eva Prischl in der St. Pöltner Stellungsstraße erläuterte.

Gesundheitslandesrätin Prischl (2. v. re.) mit Kommandant Härtinger (re.) und dem ärztlichen ...
Gesundheitslandesrätin Prischl (2. v. re.) mit Kommandant Härtinger (re.) und dem ärztlichen Leiter Dr. Baumgartner.(Bild: Bundesheer/Sarah Polak)

Erkrankungen feststellen
Mehreren tausend jungen Männern standen etwa heuer nur 36 Frauen gegenüber. „Dabei bietet die Stellung gesundheitlich einen echten Mehrwert“, betont Dr. Gernot Baumgartner, ärztlicher Leiter der Stellungskommission. Oft werden hier kleinere Wehwehchen erstmals festgestellt, aber auch schwerwiegendere Leiden, die dringend einer raschen Therapie bedürfen. Baumgartner: „Das reicht von Zuckerkrankheit über Herzfehler bis hin zu Krebsdiagnosen.“

Landesrätin Eva Prischl zeigte sich vom Medizin-Check beim Heer beeindruckt: „Das ist wirklich ein Beitrag zur persönlichen Gesundheit jedes Einzelnen.“ Und auch jeder Einzelnen: „Denn auch Frauen sind bei der Truppe jederzeit willkommen“, versichert Kommandant Georg Härtinger.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.051 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.025 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.072 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf