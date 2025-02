Suche nach Regierung: „Es braucht Kompromisse“

Nach dem Platzen der Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP ist wie so oft schon in der politischen Landschaft in Österreich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Sein Appell: „Es geht um das Staatsganze“.

