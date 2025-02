Am Valentinstag gibt es nicht nur rote Rosen

Viele Hochzeiten am Valentinstag

„Schenken hat Hochsaison, es betrifft viele Branchen“, ist Manager Richard Oswald vom Einkaufscenter „Atrio“ in Villach froh. „Süßwarengeschäfte haben eigene Verpackungen, wie zu Weihnachten und Ostern ist bei den Kunden das Geld da. Das richtige Angebot muss passen. Aber der Preis spielt gar nicht so eine tragende Rolle. Wichtig ist, dass man an jemanden denkt und ihm eine Freude bereitet.“