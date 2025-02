Jugendlicher nach Zuckerlraub erneut verurteilt

Einige Freunde im Teenager-Alter hatten sich zu Halloween 2023 in der Biesenfeldsiedlung in Urfahr verabredet. Im Zuge dessen sei es dazu gekommen, dass wohl drei Jugendliche einen damals Zehnjährigen verfolgt, in die Enge getrieben und ihm ein Sackerl mit erbeuteten Zuckerl abnahmen.