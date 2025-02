Marktamt rüstet für Lebensmittelkontrollen auf

Schaben in der Küche – der erste große Einsatz

Lange mussten die Neulinge nicht auf den Ernstfall warten. Schon in den ersten Wochen begleiteten sie eine Betriebsschließung wegen massiven Schädlingsbefalls. „Schaben in der Küche – da war eine sofortige Schließung unausweichlich,“ berichtet Markus. Solche Einsätze sind keine Seltenheit: Bis zu 20 Betriebe pro Jahr müssen in Wien aufgrund schwerer Hygienemängel geschlossen werden. Für die neuen Kontrolleure ist der Job bereits mehr als ein Beruf – es ist eine Berufung. Oder wie Markus es formuliert: „Wenn wir gehen und selbst der Gastronom, der eine Strafe zahlen musste, sich am Ende bedankt – dann weiß man, dass man etwas richtig macht.“