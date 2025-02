Betrunken Bim gesteuert: Fahrgast verletzt!

44 Schulbus-Lenker unter Drogen

Das Problem ist auch in anderen Ländern akut: In Frankreich wurden unlägest 49 Schulbus-Lenker gestoppt, die vor der Fahrt Drogen oder Alkohol konsumiert hatten. Wie das Verkehrsministerium in Paris mitteilte, schlug bei 44 Fahrern ein Drogentest positiv an, fünf Fahrer standen unter Alkoholeinfluss.