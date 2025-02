23 Legionellenfälle in Vorarlberg

23 Menschen sind in Vorarlberg an Legionellen erkrankt – und die zuständigen Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Ursachenfindung. Allein drei Teams des Umweltinstituts sind täglich unterwegs, um in Privathaushalten, in Betrieben, in Kühlanlagen und bei sonstigen möglichen Infektionsquellen Proben zu ziehen. Die tatsächliche Infektionsquelle ist nach wie vor unklar. Die bisherigen Wasserproben in den Privathaushalten der erkrankten Personen zeigen keine Auffälligkeiten und werden als Infektionsquelle daher ausgeschlossen.