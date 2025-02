Hummer fordert: „Zurück an den Verhandlungstisch“

„Appell an die konstruktiven und verantwortungsvollen Kräfte“

Hummer ist in Oberösterreich auch Landesobfrau des Wirtschaftsbunds, einer ÖVP-Teilorganisation. In Richtung Bund hat sie eine klare Botschaft: „Mein Appell an die konstruktiven und verantwortungsvollen Kräfte im Land: zurück an den Verhandlungstisch.“