Zwischen „vertaner Chance“ und „guter Nachricht“

Kickl „nicht an Miteinander interessiert“

In der ÖVP, die in Oberösterreich seit 2015 mit der FPÖ regiert, sieht man die Lage freilich anders. Kickl sei mit der Regierungsbildung gescheitert, sagt LH und OÖVP-Chef Thomas Stelzer. „Wer den Regierungsbildungsauftrag bekommt, hat auch die Verantwortung, Brücken zu bauen und für ein Miteinander zu sorgen. Herbert Kickl hat nie den Eindruck erweckt, dass er an diesem Miteinander interessiert ist, sondern nur daran, die eigenen Interessen durchzusetzen.“ Über das Verhandlungs-Aus sei er aber „überhaupt nicht erfreut“.