Mahrer: „Kickl liebt sich mehr als Österreich“

Die Regierungsverhandlungen seien aus „gutem Grund“ gescheitert, teilte Mahrer am Mittwoch in einer „persönlichen Erklärung“ vor laufenden Kameras in Wien mit. Die Schuld sieht er dabei beim freiheitlichen Parteichef: „Kickl liebt sich mehr als Österreich. Aus dem selbst ernannten Volkskanzler ist ein politischer Vollversager geworden.“