ÖVP schickt Kickl noch einmal ein Gegenangebot

Besonders an der Frage des Innenministeriums hatte man sich in die letzten Tage aufgerieben. Nun rückt die Volkspartei mit einem neuen Vorschlag aus: „Herbert Kickl nimmt für sich in Anspruch, seine Kernkompetenzen in den Bereichen Asyl und Migration zu haben. [...] Allerdings hat auch die ÖVP eine Kernkompetenz im Bereich Sicherheit als auch im Bereich Wirtschaft.“