Anwalt zu Räuberin: „Gib endlich dein Handy weg“

Opfer mit Zigarette verbrannt

Bei einer anderen U-Bahn-Station zogen sie einem Burschen das Kapperl vom Kopf. Als dieser es zurückforderte, verbrannten sie ihn mit einer Zigarette am Arm. „Isch war nicht Handelskai an diesem Tag. Isch war Prater“, sagt eine Zeugin, die von der geständigen 16-Jährigen belastet wird. Artikel und Präpositionen werden in den Sätzen der Mädchen grundsätzlich weggelassen.