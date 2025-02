Tripper und Chlamydien machen unfruchtbar

Innerhalb der letzten 10 Jahre kam es in Europa zu einem starken Anstieg von Geschlechtskrankheiten, wie die ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) berichtet. Die junge Generation weiß kaum über jene Gefahren Bescheid, die mit Geschlechtskrankheiten einhergehen. Das damit verbundene Risikoverhalten wird als Ursache für das vermehrte Auftreten von sexuell übertragbaren Leiden vermutet. Jugendliche praktizieren auch immer seltener „Safer Sex“, da selbst Erkrankungen wie HIV durch die Fortschritte der Medizin für viele den Schrecken verloren haben.