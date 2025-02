Modehaus plant Neustart: „Gibt keine Alternative“

Von Aufgeben oder Resignation keine Spur: Im „Krone“-Gespräch ist der Blick von Ronald Fuchs in die wirtschaftliche Zukunft seines alteingesessenen Unternehmens gerichtet. Das steirische Modehaus besteht immerhin schon seit 1914. Ende November wurde Insolvenz angemeldet und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern wird nun eine Quote von 20 Prozent angeboten, am 26. Februar fällt die Entscheidung. Erste wesentliche Schritte sind bereits erfolgt.