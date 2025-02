Aus für das geplante Hallenbad in Klagenfurt

Seit Jahrzehnten konnten in Klagenfurt alle groß geplanten Hallenbäder nicht realisiert werden. Jetzt sagt auch der Konsolidierungsbeirat, in dem die Finanzexperten Harald Kogler (Hirsch) und Peter Pilz (BDO) ein Budget retten sollen, nein zum geplanten Projekt am Südring. Grund: Die Stadt kann es sich einfach nicht leisten.