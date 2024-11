Wieder neues Konzept: Wo soll das Hallenbad hin?

Erst am Samstag kam es am Neuen Platz in Klagenfurt zu einer Demo: Gut 200 Demonstranten forderten endlich ein Hallenbad. „Das Hallenbad, das ich geplant hatte, sollte auf der Hundewiese im Strandbad entstehen. Ich bin politisch gescheitert“, sagte Ex-Bürgermeister Harald Scheucher, der als Passant vorbeikam. Das Projekt in der Ostbucht gab es 2011. Auch bei der Eishalle war ein Planschbecken geplant, was eine Energie-Synergie ergeben hätte. 2012 platzte der Traum von der Hallenbad-Eishallen-Kombi, in die ein Schweizer 45 Millionen Euro stecken wollte.