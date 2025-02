Lange Mängelliste: Geht Hallenbad vor Bau unter?

Wenn Peter Jost mit seinem niedlichen Dackel umtriebig durch Klagenfurt läuft, wird vermutlich so manchem im Rathaus Angst und Bang. Denn der ehemalige Magistratsdirektor weiß, wie er etwa Bürgermeister Christian Scheider nach Hausverbot, Zwangs-Pensionierung und Prozessschlacht nochmals so richtig ärgern kann – etwa durch eine mit Insiderinformationen gespickte Beschwerde gegen das Hallenbadprojekt am Südring.