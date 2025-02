Neue Tarife für Wasser lassen Wogen hochgehen

Protest übt er unter anderem auch am Regelwerk für die Abstimmungen im Verband. Die Mitgliedsgemeinden halten aufgrund ihrer Größe nämlich unterschiedliche Anteile am Verband, was sich auch auf das Stimmrecht auswirkt. So stimmten zwar nur 8 von 18 Gemeinden für die neue Tarifordnung, gemeinsam waren das aber 76 Prozent und somit die Mehrheit. Besonders tief in die Tasche müssen jedenfalls jene Endverbraucher, die „günstigeres“ Wasser über Genossenschaften beziehen. „Genau jene Leute zu bestrafen, die sparsam mit Wasser umgehen und dann mehr Grundgebühr als Wassergebühren zahlen, ist eine Frechheit“, ärgert sich Schaberl.