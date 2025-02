Kickende Priester: „Rot gab es bei uns noch nie!“

Österreich startet am Dienstag in eine spezielle Fußball-EM: In Ungarn ermitteln rund 220 Geistliche aus 14 Nationen den Europameister der Priester. Team Austria um den stürmenden Kaplan Philipp Faschinger glaubt an sich: „Wenn wir etwas Glück und Segen haben, schaffen wir einen Podestplatz!“