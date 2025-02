Scholz und Merz bei AfD, Migration unversöhnlich

Auch in der Wirtschaftspolitik gerieten Scholz und Merz aneinander. Merz warf Scholz eine gestörte Wahrnehmung bei der krisenhaften Lage der deutschen Wirtschaft vor. „Ich bin einigermaßen erschüttert, mit welcher Wahrnehmung Sie hier heute Abend den Zustand unserer Wirtschaft beschreiben“, sagte der Unionskanzlerkandidat. Er fügte direkt an den Kanzler gewandt hinzu: „Das hat mit der Realität da draußen – ehrlich, Herr Scholz – gar nichts zu tun.“ Scholz hatte zuvor erklärt, es gebe in Deutschland keine Deindustrialisierung. Der Sozialdemokrat räumte ein: „Es ist was los und wir müssen was tun.“ Der Kanzler verwies aber unter anderem auf eine steigende Zahl von Erwerbstätigen.