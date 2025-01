Aschaffenburg-Verdächtiger sollte ins Gefängnis

Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) will am Freitagnachmittag in Aschaffenburg der Opfer der Messerattacke gedenken. Die zentrale Trauerfeier der Stadt soll am Sonntag stattfinden. Daran wollen unter anderem die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilnehmen.