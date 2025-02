Trump will Prinz Harry nun doch nicht abschieben

Hatte Harry bei Visumantrag geflunkert?

Eine Drogenbeichte in Harrys Autobiografie „Spare“ hatte zu einer Diskussion geführt, ob er sein US-Visum behalten sollte. Der Prinz hatte in dem Buch zugegeben, in der Vergangenheit Kokain, Cannabis und Psychedelika konsumiert zu haben. Das Heimatschutzministerium forderte danach Aufklärung, ob er beim Antrag zum Visum geflunkert hatte: „Jeder, der sich in den Vereinigten Staaten bewirbt, muss in seinem Antrag die Wahrheit angeben, und es ist nicht klar, ob das bei Prinz Harry der Fall ist“, so die Behörde.